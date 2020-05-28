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28.05.2020 - 07:00 |

Kim demiş çirkin?

MFÖ’nün solisti Mazhar Alanson’un eşi olmasının yanı sıra yıllardır değişmeyen fiziği, sıra dışı giyimleri, tasarımları ve sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraflarıyla her fırsatta gündemde Biricik Suden...

Kim demiş çirkin?
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MFÖ’nün solisti Mazhar Alanson’un eşi olmasının yanı sıra yıllardır değişmeyen fiziği, sıra dışı giyimleri, tasarımları ve sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraflarıyla her fırsatta gündemde Biricik Suden... Bir arkadaşıyla yarattığı markası Misophonia ile moda dünyasının önde gelen ismi olan tasarımcı, önceki gün “Kim demiş çirkin?” notuyla paylaştığı kedili karesiyle dikkat çekti. Şu sıralar tüm dünyada olduğu gibi İstanbul cemiyet hayatında da herkesin sahiplenmek için can attığı Sfenks kedisiyle poz veren Suden’e, “Aldın mı yoksa Biricik?”, “Yaş hep 19” ve “En sevdiğim tür, kadife gibidir. Çok çok sarılın lütfen” yorumları geldi.

 

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