Kim Kardashian: Dağınık olma!

Kim Kardashian-Kanye West'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin boşanacakları konuşuluyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili açıklamada bulunmayan Kardashian, kendini mutfak işlerine verdi.

Lüks yaşantısı ile adından sıkça söz ettiren 40 yaşındaki magazin yıldızı, maharetlerini sergilemek için kolları sıvadı. Bu sırada üstü başı un olan Kardashian, verdiği pozu sosyal medya hesabından "Dağınık olma" notuyla yayınladı.

Instagram'da 201 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian'ın paylaşımı 1,7 milyon beğeni aldı.



