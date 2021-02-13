Kim Kardashian'ın Sevgililer Günü planı

Kim Kardashian (40) ile rapçi eşi Kanye West (43), bir süredir boşanma haberleriyle magazin gündemine geliyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift hakkında neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

"KANYE İLE HİÇ İRTİBATI YOK"

Daily Mail’in haberine göre; artık evlilik yüzüğünü takmayan Kim Kardashian, 14 Şubat'ı Kanye West'siz geçirmeyi planlıyor. Eşi ile irtibatını kesen Kardashian'ın, Sevgililer Günü’nü çocukları North (7),Saint (5),Chicago (3),Psalm (2) ve diğer aile üyeleriyle birlikte geçireceği konuşuluyor.

People dergisine konuşan bir kaynak, "Kim çok iyi. Sevgililer Günü’nü çocukları ve ailesiyle geçirmeyi planlıyor. O günü, çocukları için özel hale getirmeyi seviyor. Kanye ile hiç irtibatı yok. Sadece geleceğe odaklandı" şeklinde konuştu.