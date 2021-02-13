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13.02.2021 - 11:39 |

Kim Kardashian'ın Sevgililer Günü planı

Kanye West ile boşanacağı iddiaları karşısında suskunluğunu koruyan ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ailesiyle geçirecek.

Kim Kardashian'ın Sevgililer Günü planı
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Kim Kardashian (40) ile rapçi eşi Kanye West (43), bir süredir boşanma haberleriyle magazin gündemine geliyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift hakkında neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Kim Kardashianın Sevgililer Günü planı

"KANYE İLE HİÇ İRTİBATI YOK"
Daily Mail’in haberine göre; artık evlilik yüzüğünü takmayan Kim Kardashian, 14 Şubat'ı Kanye West'siz geçirmeyi planlıyor. Eşi ile irtibatını kesen Kardashian'ın, Sevgililer Günü’nü çocukları North (7),Saint (5),Chicago (3),Psalm (2) ve diğer aile üyeleriyle birlikte geçireceği konuşuluyor.

Kim Kardashianın Sevgililer Günü planı

People dergisine konuşan bir kaynak, "Kim çok iyi. Sevgililer Günü’nü çocukları ve ailesiyle geçirmeyi planlıyor. O günü, çocukları için özel hale getirmeyi seviyor. Kanye ile hiç irtibatı yok. Sadece geleceğe odaklandı" şeklinde konuştu.

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