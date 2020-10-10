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10.10.2020 - 07:00 |

Kimsesiz çocukları güldürecek!

Selin Beauty markasının kurucusu Selin Ciğerci, kadınlara istihdam sağlamak ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek adına yeni bir girişimde bulundu

Kimsesiz çocukları güldürecek!
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Selin Beauty markasının kurucusu Selin Ciğerci, kadınlara istihdam sağlamak ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek adına yeni bir girişimde bulundu. Adını taşıyan güzellik salonları açmayı hedeflediğini belirten iş insanı, “Sosyal sorumluluk, benim için en önemli değerlerin başında. Kültürümüzde yardımlaşma ve dayanışma her zaman başrolde olmuştur. Ben de bu misyonla, kozmetik markamın satışıyla, güzellik salonlarımın gelirinin bir kısmını kimsesiz çocukların geleceğine yatırım yaparak değerlendirmeyi planlıyorum” diyerek, duygularını ifade etti.

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Cadde Yazarları

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