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09.02.2020 - 22:36 |

Kına gecesi çok konuşulmuştu! Merve Özbey dünyaevine girdi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi.

Kına gecesi çok konuşulmuştu! Merve Özbey dünyaevine girdi

Şarkıcı Merve Özbey muradına erdi. Ünlü şarkıcı Kenan Koçak ile nikah masasına oturdu.

Merve Özbey'in kına gecesinde yaşananlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kına gecesi çok konuşulmuştu Merve Özbey dünyaevine girdi

Kına gecesi çok konuşulmuştu Merve Özbey dünyaevine girdi

İşte o gece yaşananlar:

Boşnak gelini olduğunu söyleyen Merve Özbey “Adetlerimiz gereği kınada 14 kostüm giyilirmiş. Ama ben buna yetişemezdim. Sadece 4 elbise giydim.”

Konuklar çiftin Ataşehir’de kiraladıkları, dekorasyonuna 100 bin TL harcadıkları evlerinin şıklığından söz etti.

Kınada Serdar Ortaç sahneye çıktı. Geline, Demet Akalın bilezik hediye etti.

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Cadde Yazarları

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