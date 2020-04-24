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24.04.2020 - 07:52 |

Kıraç: Anlatılacak bir öğrencilik hayatım olmadı!

Şarkıcı Kıraç, KTO Karatay Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına konuk oldu. Kıraç, gençlerin sorularını yanıtladı.

Kıraç: Anlatılacak bir öğrencilik hayatım olmadı!

Öğrencilerle sohbet eden Kıraç ve şarkı söyleyen Kıraç, bir öğrencinin “Eğitim serüveninizi anlatır mısınız?” sorusuna yanıt verdi.

Kıraç, eğitim serüvenini şu sözlerle anlattı:

“Pek anlatılacak bir öğrencilik yaşamım olmadı. Üniversiteden 19 yılda mezun oldum. Lise 2’ye kadar güzel bir öğrencilik yaşamım vardı, sonra ne olduysa duruldum. Derslerim iyi olsa da üniversiteye gitmek istemedim. Ablamın telkiniyle Marmara Üniversitesi’nin Müzik bölümüne kaydoldum, orayı da 19 yıl sonra bitirdim.” bir

Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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