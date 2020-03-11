11.03.2020 - 07:00 |
Kırmızı halıda şıklık yarışı
Başrollerini Yifei Liu, Donnie Yen ve Jason Scott Lee’nin paylaştığı, yönetmen koltuğunda Niki Caro’nun oturduğu ‘Mulan’ filminin ilk gösterimi, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.
Başrollerini Yifei Liu, Donnie Yen ve Jason Scott Lee’nin paylaştığı, yönetmen koltuğunda Niki Caro’nun oturduğu ‘Mulan’ filminin ilk gösterimi, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Aynı adı taşıyan 1998 yapımı animasyon filmin uyarlamasının galasının kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı. 17 Nisan’da vizyona girecek çalışmada, savaşçı Mulan’ın erkek kılığına girip, orduya katılması anlatılıyor.