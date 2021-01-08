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08.01.2021 - 18:46 |

Kırmızı Oda Can kimdir, gerçek adı nedir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda, Can karakteriniFeyyaz Şerifoğlu canlandırıyor. TV8 ekranlarında her hafta cuma günü izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizide Boncuk'un arkadaşı olan Can'ın hayatı merak ediliyor. Kırmızı Oda Can kimdir, gerçek adı nedir? İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun yaşamı...

Kırmızı Oda Can kimdir, gerçek adı nedir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?
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Kırmızı Oda'nın oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kırmızı Oda'nın son bölümlerine Boncuk'un hikayesi damga vurdu. Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un arkadaşı Can karakterine ise Feyyaz Şerifoğlu hayat veriyor. Şerifoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de doğdu. Feyyaz Şerifoğlu, Tekirdağ'da Tekstil Mühendisliği okumuştur.
Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz,müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapmaktadır.

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