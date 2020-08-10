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HaberlerMagazin Haberleri 'Kırmızı Oda' dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı
10.08.2020 - 10:05 |

'Kırmızı Oda' dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı

Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu, TV8'in yeni dizisi 'Kırmızı Oda'nın ikinci tanıtımı yayınlandı.

'Kırmızı Oda' dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı
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OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin konusu gerçek hikayelerden oluşacak. Kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan’ın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi  yakında izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin ilk bölümüne de Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir konuk olacak.

 

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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