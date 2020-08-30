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30.08.2020 - 14:59 |

'Kırmızı Oda' dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Yeni sezonda TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan 'Kırmızı Oda' dizisinin başlayacağı tarih belli oldu.

'Kırmızı Oda' dizisinin yayın tarihi belli oldu!
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Yapımcılığını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek hikayelerine dayanan eserinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür, Meriç Aral, Baran Arslan, Canberk Gültekin gibi oyuncuların yer aldığı dizide;  Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.

'Kırmızı Oda' dizisi 4 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında olacak.

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