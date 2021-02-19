Kırmızı Oda Nazlı'nın arkadaşı Yılmaz Kunt kimdir, boyu kaç? Yılmaz Kunt kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda her hafta cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncular katılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yılmaz Kunt yer aldı. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı'nın arkadaşı Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt kaç yaşında?

YILMAZ KUNT KİMDİR?

Yılmaz Kunt, 1994 tarihine doğdu. Türk model ve oyuncu. Best Model of Turkey 2015 birincisidir. Yılmaz Kunt, 1,89 metre boyunda, 80 kilodur.

YILMAZ KUNT’UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Afili Aşk

Gülümse Yeter

Bahtiyar Ölmez