Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekranlara gelmek için gün sayıyor. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizide Binnur Kaya bir psikiyatriste hayat verecek. Peki Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?

KIRMIZI ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Kırımızı Oda dizisi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

Canberk Gültekin