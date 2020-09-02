02.09.2020 - 16:30 |
Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
Kırmızı Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yayın hayatına kısa bir süre sonra başlayacak olan Kırmızı Oda dizisinin tanıtımı yayınlandı. Binnur Kaya'nun başrolünde yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Kırmızı Oda oyuncuları...Peki Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekranlara gelmek için gün sayıyor. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizide Binnur Kaya bir psikiyatriste hayat verecek. Peki Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?
KIRMIZI ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
4 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Kırımızı Oda dizisi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI
Binnur Kaya
Tülin Özen
Meriç Aral
Burak Sevinç
Gülçin Kültür
Baran Arslan
Canberk Gültekin