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02.09.2020 - 16:30 |

Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?

Kırmızı Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yayın hayatına kısa bir süre sonra başlayacak olan Kırmızı Oda dizisinin tanıtımı yayınlandı. Binnur Kaya'nun başrolünde yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Kırmızı Oda oyuncuları...Peki Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?

Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekranlara gelmek için gün sayıyor. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizide Binnur Kaya bir psikiyatriste hayat verecek. Peki Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?

KIRMIZI ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Kırımızı Oda dizisi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

Canberk Gültekin

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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Cadde Yazarları

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