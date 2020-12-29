MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kış edisyonu çıktı
29.12.2020 - 07:00 |

Kış edisyonu çıktı

Tülin Şahin’in enerjisinden ilham alarak, Çırağan Sarayı’nın marifetli pastane şefleri tarafından hazırlanan, her sezon yenilenen hafif ve leziz ‘Tuliss’ tatlısının kış edisyonu çıktı.

Kış edisyonu çıktı
ABONE OL

Tülin Şahin’in enerjisinden ilham alarak, Çırağan Sarayı’nın marifetli pastane şefleri tarafından hazırlanan, her sezon yenilenen hafif ve leziz ‘Tuliss’ tatlısının kış edisyonu çıktı. Bitter çikolata, portakal ve zencefillin mükemmel birleşimiyle yapılan tatlı yine glütensiz ve sadece 185 kalori...

Çağla Şıkel koronavirüs aşısı olduÜnlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, "Faz 3 gönüllüsü olarak aşımı oldum. Koronavirüsten korkun, aşıdan değil" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali

UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Messi: "ABD hayalim hep vardı"

Messi: "ABD hayalim hep vardı"

Son dakika - Trabzonspor'da orta sahaya 2 transfer!

Son dakika - Trabzonspor'da orta sahaya 2 transfer!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet