Tülin Şahin’in enerjisinden ilham alarak, Çırağan Sarayı’nın marifetli pastane şefleri tarafından hazırlanan, her sezon yenilenen hafif ve leziz ‘Tuliss’ tatlısının kış edisyonu çıktı. Bitter çikolata, portakal ve zencefillin mükemmel birleşimiyle yapılan tatlı yine glütensiz ve sadece 185 kalori...