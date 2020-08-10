10.08.2020 - 07:00 |
‘Kısa bir mola verdik’
Cemiyetin ünlü diş hekimi, Denta Luna Klinik’in sahibi Arzu Yalnız Zogun, kızı Pınar’la Antalya’da tatil yapıyor.
Cemiyetin ünlü diş hekimi, Denta Luna Klinik’in sahibi Arzu Yalnız Zogun, kızı Pınar’la Antalya’da tatil yapıyor. Zogun, mutlu anlarını da sosyal medya hesabından bolca paylaşmayı ihmal etmiyor. Yoğun bir dönemden geçtiklerini belirten diş hekimi, “Kısa bir mola verdik. Hijyen önlemlerimizi alarak tatil yapıyoruz” diye konuştu.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.