Cemiyetin ünlü diş hekimi, Denta Luna Klinik’in sahibi Arzu Yalnız Zogun, kızı Pınar’la Antalya’da tatil yapıyor. Zogun, mutlu anlarını da sosyal medya hesabından bolca paylaşmayı ihmal etmiyor. Yoğun bir dönemden geçtiklerini belirten diş hekimi, “Kısa bir mola verdik. Hijyen önlemlerimizi alarak tatil yapıyoruz” diye konuştu.