07.09.2020 - 07:00 |
Kısa süreli alışveriş
Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstinye Park’taydı.
Bir mağazaya uğrayan iş insanı, sarı kırmızılı taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.