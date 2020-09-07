MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kısa süreli alışveriş
07.09.2020 - 07:00 |

Kısa süreli alışveriş

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstinye Park’taydı.

Kısa süreli alışveriş
ABONE OL

Bir mağazaya uğrayan iş insanı, sarı kırmızılı taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beklenen koleksiyon

Beklenen koleksiyon

‘Böyle iyiyim’

‘Böyle iyiyim’

Kaslı Zeynep

Kaslı Zeynep

Kısa süreli alışveriş

Kısa süreli alışveriş

Sıradaki Haber