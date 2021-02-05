Kısıtlamada ziyaret

Burcu Biricik, önceki akşam Cihangir’deydi. Misafirliğe gittiğini söyleyen oyuncu, eşi Emre Yetkin’i soran gazetecilere, “Emre yok. Kız kıza çıktık” açıklamasını yaptı. Daha sonra ise Biricik ve arkadaşları, 23.30 sıralarında Cihangir’deki Sis&Bros isimli mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin, 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatması üzerine oyuncu, “Hepimiz test yaptırmıştık. Negatif olduğumuz için gönül rahatlığıyla bir araya geldik” diyerek, kendisini savundu. Biricik ve arkadaşlarının mekana ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduğu ve geç saatlere kadar oturdukları öğrenildi.