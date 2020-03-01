01.03.2020 - 07:00 |
Kişiye özel bakım
TANFER Health&Aesthetic Merkezi ev sahipliğinde, Aesthetic+Anti Aging Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Beşirikli iş birliğiyle, İsrail Something Professional Group Laboratuarları’nda kişiye özel üretilen kozmetik ürünler, cemiyet dünyasının seçkin isimlerine uygulamalı olarak tanıtıldı.
TANFER Health&Aesthetic Merkezi ev sahipliğinde, Aesthetic+Anti Aging Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Beşirikli iş birliğiyle, İsrail Something Professional Group Laboratuarları’nda kişiye özel üretilen kozmetik ürünler, cemiyet dünyasının seçkin isimlerine uygulamalı olarak tanıtıldı. Davete; İsrailli Kozmetolog MichelOr ve Something Professional Group Laboratuarları Yönetim Kurulu Başkanı Constantine Blyuz’in yanı sıra cemiyet hayatından ünlü isimler de katıldı.