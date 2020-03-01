MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kişiye özel bakım
01.03.2020 - 07:00 |

Kişiye özel bakım

TANFER Health&Aesthetic Merkezi ev sahipliğinde, Aesthetic+Anti Aging Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Beşirikli iş birliğiyle, İsrail Something Professional Group Laboratuarları’nda kişiye özel üretilen kozmetik ürünler, cemiyet dünyasının seçkin isimlerine uygulamalı olarak tanıtıldı.

Kişiye özel bakım

TANFER Health&Aesthetic Merkezi ev sahipliğinde, Aesthetic+Anti Aging Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Beşirikli iş birliğiyle, İsrail Something Professional Group Laboratuarları’nda kişiye özel üretilen kozmetik ürünler, cemiyet dünyasının seçkin isimlerine uygulamalı olarak tanıtıldı. Davete; İsrailli Kozmetolog MichelOr ve Something Professional Group Laboratuarları Yönetim Kurulu Başkanı Constantine Blyuz’in yanı sıra cemiyet hayatından ünlü isimler de katıldı.

1 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni1 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Nefes aldığın sürece aşk var. Benim için aşk, her an her yerde'

'Nefes aldığın sürece aşk var. Benim için aşk, her an her yerde'

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım

Flor ve önemi

Flor ve önemi

Sedef Hastalığında Beslenmenin Önemi

Sedef Hastalığında Beslenmenin Önemi

Sıradaki Haber