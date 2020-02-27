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27.02.2020 - 07:00 |

Kitabını imzaladı

Melda Kamhi Kosif, ‘Aynalı Tılsımlar Dükkanı’ adını verdiği ilk kitabının imza günlerinde sevenleriyle bir araya geldi.

Kitabını imzaladı

 Melda Kamhi Kosif, ‘Aynalı Tılsımlar Dükkanı’ adını verdiği ilk kitabının imza günlerinde sevenleriyle bir araya geldi. İş insanı ilk olarak D&R Akmerkez’de, daha sonra ise D&R Emaar’da eserini imzaladı. Kosif’i etkinliklerinde ailesinin yanı sıra, Prof. Dr. Emre Alkin ve Fulya Özkanca gibi isimler de yalnız bırakmadı. İmza günlerinde okurlarına bol bol imza dağıtan iş insanı, onlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kosif, “Gördüğüm ilgiden dolayı çok mutluyum” dedi.

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