KİTAP OKUMA ZAMANI!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evde zaman geçiren ünlü isimler, kitap okuma kampanyası başlattı. Selma Ergeç, Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal ve Aslı Enver gibi oyuncular, sanatçı arkadaşlarını etiketleyerek, hangi kitabı okuduklarını sordu. Kısa sürede yayılan kampanya için ünlüler, “Kitap oku” diye yazdı.

Kanal D’de ekrana gelen ‘Hizmetçiler’ dizisinde oynayan Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker birbirlerine ‘Meydan okuma’ diye yazarak okudukları eserleri paylaştı. Domaç, “Bu dönemde kitaplarımızı paylaşmaya davet ediyorum. Bu vesileyle okuma alışkanlığımızın artması dileğiyle” notunu düştü.