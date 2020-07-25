25.07.2020 - 07:00 | | ALİ KESER
Kıvanç kaptan
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le Bodrum tatiline devam ediyor.
Çift, Yalıkavak’taki oturdukları sitenin sahilinde bota binerek, dolaştı. Bot üzerinde gün batımını seyreden ikili, romantik bir akşam geçirdi. Sakalını kestiği görülen oyuncu, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.