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HaberlerMagazin Haberleri Kıvılcım Ural'a tazminat şoku! 450 bin TL ödeyecek
23.12.2020 - 08:35 |

Kıvılcım Ural'a tazminat şoku! 450 bin TL ödeyecek

Kaan Tangöze'nin kendisi gibi şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, mahkemelik olduğu Dokuz Sekiz Müzik’e tazminat ödeyecek.

Kıvılcım Ural'a tazminat şoku! 450 bin TL ödeyecek
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Hürriyet'in haberine göre; Kıvılcım Ural, 2013 yılında “Rüya Raporları” adlı bir albüm çıkarmış, ardından kendisine yeterli tanıtım yapılmadığı iddiasıyla Dokuz Sekiz Müzik’e dava açmıştı.

Firma da sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla Kıvılcım Ural’a karşı dava açtı. Ural’ın davası devam ederken, Dokuz Sekiz Müzik’in davası Çağlayan Adliyesi Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’nde görülen duruşmayla karara bağlandı. Firmayı haklı bulan mahkeme, Kıvılcım Ural’ı 450 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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