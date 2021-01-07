Kıvılcım Ural'ın 'metres' şikayetine takipsizlik kararı

Hürriyet'in haberine göre; müzisyen Kaan Tangöze ile iki yıl önce evlenen şarkıcı Kıvılcım Ural, sosyal medyadan kendisi için “metres” diye paylaşım yaparak hakaret ettiği iddiasıyla Ayşe D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ancak savcılık, mesajın 25 Ocak 2020 tarihinde atıldığı, şikâyetin yasal süre olan 6 ay içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

KIVILCIM TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kıvılcım Ural, 2013 yılında “Rüya Raporları” adlı bir albüm çıkarmış, ardından kendisine yeterli tanıtım yapılmadığı iddiasıyla Dokuz Sekiz Müzik’e dava açmıştı.

Firma da sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla Kıvılcım Ural’a karşı dava açtı. Ural’ın davası devam ederken, Dokuz Sekiz Müzik’in davası Çağlayan Adliyesi Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’nde görülen duruşmayla karara bağlandı. Firmayı haklı bulan mahkeme, Kıvılcım Ural’ı 450 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

Kıvılcım Ural , Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile 5 aylık hamileyken dünyaevine girmişti. Ural, ocak 2019'da kızını kucağına aldı.

2016 YILINDA BOŞANDI

Kaan Tangöze ilk evliliğini 2010 yılında manken Şeçkin Piriler ile yaptı. Hakan ve Volkan adından iki erkek çocuğu olan Kaan Tangöze, evlilikleri devam ederken eski eşi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural ile aldatmıştı. Kaan Tangöze Seçkin Piriler'den anlaşmalı olarak 2016 yılında boşandı.