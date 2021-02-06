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06.02.2021 - 07:00 |

Kıyafetler bursa dönüştü

Tülin Şahin, iki yıl önce başlattığı Givin uygulaması üzerinden satışa çıkan 280 kıyafetten elde edilen gelirle 500 çocuk ile gencin burs, eğitim ve teknikekipmanına destek oldu.

Kıyafetler bursa dönüştü
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Tülin Şahin, iki yıl önce başlattığı Givin uygulaması üzerinden satışa çıkan 280 kıyafetten elde edilen gelirle 500 çocuk ile gencin burs, eğitim ve teknik
ekipmanına destek oldu. Modelin, hâlâ satışı devam eden kıyafetlerinden elde edilecek gelir de, 173 SMA’lı çocuğun tedavi masrafına aktarılacak.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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