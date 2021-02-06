Kıyafetler bursa dönüştü

Tülin Şahin, iki yıl önce başlattığı Givin uygulaması üzerinden satışa çıkan 280 kıyafetten elde edilen gelirle 500 çocuk ile gencin burs, eğitim ve teknik

ekipmanına destek oldu. Modelin, hâlâ satışı devam eden kıyafetlerinden elde edilecek gelir de, 173 SMA’lı çocuğun tedavi masrafına aktarılacak.