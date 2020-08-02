02.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY
‘Kız annesi olarak korkuyorum’
Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, Alaçatı’daydı.
‘Evlat’ oyunu için yeniden sahneye çıkacaklarını belirten Ovalı, “Pandemi süresinde durdu. Belki açık havada sergileriz” dedi. Son dönemde artan şiddet olaylarıyla ilgili ise Ovalı, “Bir kız annesi olarak çok korkuyorum. Şu sözleşme çıkarsa çok rahat edeceğim” dedi.
Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.