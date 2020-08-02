‘Kız annesi olarak korkuyorum’

‘Evlat’ oyunu için yeniden sahneye çıkacaklarını belirten Ovalı, “Pandemi süresinde durdu. Belki açık havada sergileriz” dedi. Son dönemde artan şiddet olaylarıyla ilgili ise Ovalı, “Bir kız annesi olarak çok korkuyorum. Şu sözleşme çıkarsa çok rahat edeceğim” dedi.