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08.02.2021 - 07:00 |

Kızılderili güzel

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, 2020’de koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye’den adım atamadı. Geçtiğimiz hafta soluğu Meksika'da alan Taşpınar'ın Tulum tatiline devam ediyor.

Kızılderili güzel
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Eda Taşpınar, Tulum tatiline devam ediyor. Mayosuyla verdiği pozu Instagram’dan paylaşan sosyetik güzel, “Kızılderili” notunu düştü. 10 gündür Meksika’da
olan Taşpınar, çektiği kareleri de sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

Kızılderili güzel

2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıktı. Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a giden 41 yaşındaki sosyetik güzel, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor

ÇAĞRI ATAKAN AŞKI KISA SÜRDÜ

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar'ın sürpriz birlikteliği, dört ay sürmüştü.

Çağrı Atakan, yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle ilişkilerine nokta koyduklarını açıklamıştı: Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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