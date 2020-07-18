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18.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Kızına sınıf açacak

Demet Akalın, önceki akşam Ataşehir Muamma’da sahneye çıktı.

Kızına sınıf açacak
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Koronavirüs salgının ilk günlerinde konserlerin yapılamaması nedeniyle “Geçinemiyorum” diyen şarkıcı, kızı Hira’ya sınıf açabileceğini söyledi. Akalın, “Eylülde okullar açılmazsa özel bir hoca ve Hira’nın yakın birkaç arkadaşıyla birlikte yan evi sınıf yapacağım” dedi.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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