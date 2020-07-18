Kızına sınıf açacak

Koronavirüs salgının ilk günlerinde konserlerin yapılamaması nedeniyle “Geçinemiyorum” diyen şarkıcı, kızı Hira’ya sınıf açabileceğini söyledi. Akalın, “Eylülde okullar açılmazsa özel bir hoca ve Hira’nın yakın birkaç arkadaşıyla birlikte yan evi sınıf yapacağım” dedi.