Klipte ‘yılan’ hikayesi

Esma Er’in ‘Say Maşallah’ şarkısı, klibiyle de ses getirdi. Şarkıcı, “Yönetmenimiz Buse Tirman’la klipte bir yılan kullanmaya karar verdik. Ömrümde ilk kez dokundum. Sonra prodüktörüm İskender Paydaş, Yaban Hayvanları Yönetmeliğinden bahsetti. İzin alınması gerekliymiş. Miu adlı kedi ve köpeğim Cindy de bize eşlik etmişti. Madem yasa var, onları korumak adına hemen iptal ettik ve görüntüleri değiştirdik” dedi.