Kocan Kadar Konuş ne zaman çekildi, kimler oynuyor? İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve çekildiği tarih

Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Barönü yer alıyor. İşte Başrollerinde Nevra Serezli, Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş filminin ayrıntıları...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül)

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

Gül Arıcı (Tuğçe)

İsmail İncekara (Oktay)

Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)