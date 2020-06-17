MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kocan Kadar Konuş ne zaman çekildi, kimler oynuyor? İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve çekildiği tarih
17.06.2020 - 18:53 |

Kocan Kadar Konuş ne zaman çekildi, kimler oynuyor? İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve çekildiği tarih

Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 20 Mart 2015 tarihinde gösterime giren filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Kocan Kadar Konuş ne zaman çekildi, kimler oynuyor? İşte Kocan Kadar Konuş filmi konusu ve çekildiği tarih
ABONE OL

Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Barönü yer alıyor. İşte Başrollerinde Nevra Serezli, Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş filminin ayrıntıları...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül)

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

Gül Arıcı (Tuğçe)

İsmail İncekara (Oktay)

Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)

 

    Şevval Şahin’in leopar sevgisi'Estetik' haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvan sevgisini gözler önüne serdi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan Muhafız'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı!

    Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan Muhafız'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı!

    K-pop yıldızı Yohan 28 yaşında hayatını kaybetti

    K-pop yıldızı Yohan 28 yaşında hayatını kaybetti

    Gözde Kansu kimdir, boyu kaç? Kuaförüm Sensin Gözde Kansu hangi dizilerde rol aldı?

    Gözde Kansu kimdir, boyu kaç? Kuaförüm Sensin Gözde Kansu hangi dizilerde rol aldı?

    Danilo Zanna kimdir, kiminle evli? Danilo Zanna biyografisi

    Danilo Zanna kimdir, kiminle evli? Danilo Zanna biyografisi

    Sıradaki Haber