Kolajeni konuştular

Türkiye’nin likit ve saşe kolajen ürünlerine sahip Voonka’nın, kullanıcılarına sağlık ve güzelliği bir arada sunan ‘kolajen’ hakkında bilinmesi gerekenleri alanında uzman isimlerle konuştuğu ‘Voonka Beauty Talks’ etkinliğinin ilki, Kanyon AVM’de gerçekleşti. Dermatolog Prof. Dr. Gonca Gökdemir, Ashley Joy kurucusu Aslı Şen ve make-up artist Rıfat Yüzüak’ın konuşmacılar arasında yer aldığı organizasyon, ilgi gördü. Şen, kollajen kullanımıyla ilgili doğru bilinen yanlışları, Gökdemir, kolajenin ne zaman kullanılması gerektiğini, Yüzüak ise sağlıklı bir cildin, doğru makyajın temeli olduğunu konuklara aktardı. Davetliler, Voonka Beauty serisinin son üyesi ve kollajen içeren ‘Voonka Collagen Beauty H2O Micellar’ makyaj temizleme suyunu, deneyimleme fırsatı buldu.