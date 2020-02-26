Koleksiyona 11 bin dolarlık bir parça daha

Ünlü heykeltraş Emre Yusufi’nin bronz 'Good Boy Jeff' isimli eserini satın alan komedyen, bu eser için 11 bin dolar (67 bin 500 TL) ödedi. Ünlü heykeltraşın daha önce de birçok eserini satın alan Yılmaz'ın evi ve ofisi satın aldığı değerli sanat eserlerinden bir sanat galerisini anımsattığı da yakın çevresinde konuşuluyor.