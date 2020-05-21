21.05.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Komedi tarzını eleştirdi
Gürgen Öz, Türkiye’deki komedi anlayışının küfür ve kaba-saba tiplemeler üzerinden gitmesini eleştirdi.
Gürgen Öz, Türkiye’deki komedi anlayışının küfür ve kaba-saba tiplemeler üzerinden gitmesini eleştirdi. Oyuncu, “İlişki kuramayan, tüküren ve küfüreden karakterler var ama öyle insanlar değiliz biz. Benim için komedi anlayışı bu değil. Yüzde 90 senaryolar böyle olunca, gelen tekliflerin çoğunu reddettim” dedi.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.