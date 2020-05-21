Komedi tarzını eleştirdi

Gürgen Öz, Türkiye’deki komedi anlayışının küfür ve kaba-saba tiplemeler üzerinden gitmesini eleştirdi. Oyuncu, “İlişki kuramayan, tüküren ve küfüreden karakterler var ama öyle insanlar değiliz biz. Benim için komedi anlayışı bu değil. Yüzde 90 senaryolar böyle olunca, gelen tekliflerin çoğunu reddettim” dedi.