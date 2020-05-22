Komşularından yardım istedi: Ne olur beni kurtarın!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı’dan şikayetçi oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Tatlıcı, bir aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva’nın evinde aldı.

“Ne olur beni kurtarın” diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koştu, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulundu.

Taha Tatlıcı’nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı.