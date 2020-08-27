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27.08.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Konser diyeti

Şarkıcı Linet, 29 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

Konser diyeti
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Linet, 29 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahne alacak. Şarkıcı, konser öncesi kampa girdi. Bir haftada üç kilo veren Linet, “Orası her sanatçı için er meydanıdır. Muhteşem bir repertuvar hazırladık. Tam bir arabesk gecesi olacak” dedi. 

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Karantina günlerini herkes gibi evde geçiren Linet, “Geçinemiyorum” diyen sanatçılara tepki göstermişti. Şarkıcı, “Ben zorlanmadım. Hatta dostlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Üzücü bir açıklama olarak görüyorum. Böyle bir şeye inanmıyorum. Çünkü pandemide kimse alışveriş yapmadı. Var olan borçları için biraz sıkıştırmış olabilir ama boğazdan kimse aç kalmaz” demişti.

Konser diyeti

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