'Konserimin iptal olmasına üzüldüm'

Hürriyet'in haberine göre; ekibiyle toplantı yapan Yaşar, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinin iptal olmasına üzüldüğünü dile getirdi.

Şarkıcı, “Bu hastalık bir an evvel bitsin istiyorum. Bu konserimin ayrı bir yeri olacaktı. Çok hazırlanmıştık. İptal edilince şok oldum, üzgünüm" diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy’de görüntülenen Ebru Yaşar, “Konser gününü iple çekiyorum. Pandeminin ruhsal sıkıntısını atacağımız bir gece olacak. Bütün hayranlarımı bekliyorum” demişti.

Ancak İstanbul Valiliği'nin aldığı son karara göre; açık ve kapalı alanda yapılacak konser, gösteri ve festival gibi etkinlikler; hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle yasaklandı.