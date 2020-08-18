18.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
‘Konu yargı sürecinde’
Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla davalık olan Ozan Güven, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla davalık olan Ozan Güven, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Levent’teki evine motoruyla giden oyuncu, olayla ilgili tüm sorulara, “Konu yargı sürecinde” diyerek, cevap vermedi. Yüzü olduğu banka şirketi ve yer aldığı diziden ayrılmasına Güven, “Teşekkür ederim” demekle yetindi.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.