Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla davalık olan Ozan Güven, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Levent’teki evine motoruyla giden oyuncu, olayla ilgili tüm sorulara, “Konu yargı sürecinde” diyerek, cevap vermedi. Yüzü olduğu banka şirketi ve yer aldığı diziden ayrılmasına Güven, “Teşekkür ederim” demekle yetindi.