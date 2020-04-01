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01.04.2020 - 07:00 |

Konuşulan pizzalar

Çalışma hayatları ve çocukları Theo’nun okulu münasebetiyle yaşamlarının bir bölümünü Londra-İstanbul arasında mekik dokuyarak geçiren Masis Ailesi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a geldi.

Konuşulan pizzalar

Çalışma hayatları ve çocukları Theo’nun okulu münasebetiyle yaşamlarının bir bölümünü Londra-İstanbul arasında mekik dokuyarak geçiren Masis Ailesi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’a geldi. Koronavirüsten korunmak için evlerinden çıkmayan ve vakit buldukça evlerinin önünde bir tur atan Dikran Bey’in önceki gün yaptığı pizzalar sosyal medyada büyük yankı buldu. Mutfaktaki tüm hünerlerini ortaya koyan iş insanı, hazırladığı sekiz pizzayla ilgi topladı. Takipçilerine tarifleri veren iş insanın fotoğraflarını çekme göreviniyse eşi Yasemin Masis üstlendi.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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