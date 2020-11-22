Konuşulan tasarımlar

Başarılarla dolu iç mimarlık eğitimindeki kariyerini güzel sanatlar, tasarım, sanat ve çevre tasarımı konularıyla taçlandıran Elif Ergin, yaptığı projelerle ardından söz ettiriyor. Ankara’daki Libya Büyükelçiliği binasını bitirdikten sonra, Endonezya Büyükelçiliği’nin binalarını hayata döndüren Ergin, önümüzdeki günlerde de bir iş toplantısına katılmak için Libya’ya gidecek.