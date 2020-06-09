09.06.2020 - 17:10 |
Koray Avcı'dan 2,5 saatlik konser
Şarkıcı Koray Avcı, pandemi günlerinde de izleyicisinden kopamadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sevenleri ile buluşan şarkıcı, konser özlemini özel kurulan sahnesinde gidermeye çalıştı.
Evinden yaptığı yayınları sahneye taşıyan Koray Avcı, müzikseverlere 2,5 saatlik bir performans sergiledi. Tüm kurallara uyularak boş ve büyük bir mekana sahne, ses, ışık ve 5 kameralı reji sistemi kurduran şarkıcı, kesintisiz bir YouTube konseri gerçekleştirdi.