Koray Avcı'dan 2,5 saatlik konser

Evinden yaptığı yayınları sahneye taşıyan Koray Avcı, müzikseverlere 2,5 saatlik bir performans sergiledi. Tüm kurallara uyularak boş ve büyük bir mekana sahne, ses, ışık ve 5 kameralı reji sistemi kurduran şarkıcı, kesintisiz bir YouTube konseri gerçekleştirdi.