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09.06.2020 - 17:10 |

Koray Avcı'dan 2,5 saatlik konser

Şarkıcı Koray Avcı, pandemi günlerinde de izleyicisinden kopamadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sevenleri ile buluşan şarkıcı, konser özlemini özel kurulan sahnesinde gidermeye çalıştı.

Koray Avcı'dan 2,5 saatlik konser
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Evinden yaptığı yayınları sahneye taşıyan Koray Avcı, müzikseverlere 2,5 saatlik bir performans sergiledi. Tüm kurallara uyularak boş ve büyük bir mekana sahne, ses, ışık ve 5 kameralı reji sistemi kurduran şarkıcı, kesintisiz bir YouTube konseri gerçekleştirdi.

Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi: Ben de çekiciyim!Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.
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Cadde Yazarları

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