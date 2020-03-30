MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Korkularınızı kucaklayın’
30.03.2020 - 07:00 |

‘Korkularınızı kucaklayın’

Mine Tugay, meditasyon ve yoga yaparak, kendisiyle bağını güçlendirdiğini söyledi.

‘Korkularınızı kucaklayın’

Mine Tugay, meditasyon ve yoga yaparak, kendisiyle bağını güçlendirdiğini söyledi. Başüstü çektirdiği video’yu Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Bilinmeze teslimiyeti yaşarken, yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim ve dünya için çalışan herkese şükrederek, evimizde kalalım” diye yazdı.

İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bin kişiye yardım paketi

Bin kişiye yardım paketi

Göz altları çürüdü

Göz altları çürüdü

Çocuklar için söyleyecek

Çocuklar için söyleyecek

Tatlı krizi

Tatlı krizi

Sıradaki Haber