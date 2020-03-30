‘Korkularınızı kucaklayın’

Mine Tugay, meditasyon ve yoga yaparak, kendisiyle bağını güçlendirdiğini söyledi. Başüstü çektirdiği video’yu Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Bilinmeze teslimiyeti yaşarken, yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim ve dünya için çalışan herkese şükrederek, evimizde kalalım” diye yazdı.