Korona anlatılacak

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’, yarın yayınlanacak bölümünde, Covid-19 salgınında yaşananlara yer verecek. Projede, sağlık personeli olduğu için ev sahibi tarafından istenmeyen bir hemşirenin yaşadıkları, halk için hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar ve korona şüphesiyle hastaneye yatırılan Hüsnü Çoban’ın (Özgür Ozan) hikayesine değinilecek.