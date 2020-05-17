Korona hasreti

Derya Şensoy, köpeğiyle Cihangir’de görüntülendi. Tedbirlere uyan oyuncu, “Sevgiliniz Sarp Levendoğlu nasıl?” sorusuna, “Datça’da... Giriş ve çıkışlar yasak olduğu için ayrı düştük. Ne o buraya gelebiliyor ne de ben onun yanına gidebiliyorum. Çok özledim. Sağlığımız yerinde olsun da, tek derdimiz özlem olsun” yanıtını verdi.

Karantina döneminde dışarı çıkmamaya özen gösterdiğini belirten Şensoy, “Sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Babam Ferhan Şensoy (69) ile annem Derya Baykal (63) evlerinde ve sağlıkları iyi... Hepimiz bu kötü günlerin geçmesini bekliyoruz. Kendimizi izole edip, korumaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.