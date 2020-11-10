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10.11.2020 - 14:05 |

Korona virüs 'Kuzey Yıldızı' dizisine de uğradı

Show TV'de cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Süreç Film imzalı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde korona virüs şoku yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş'ın Covid-19 testi sonucu pozitif çıktı.

Korona virüs 'Kuzey Yıldızı' dizisine de uğradı
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TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide korona virüse yakalanan oyuncunun Nilsu Berfin Aktaş olduğu öğrenildi. Gökçe Mollaoğlu karakteri ile seyirci karşısına çıkan Aktaş'ın tedavisine devam edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan diğer oyuncuların da korona virüs testinden geçirildiği ancak başka kimsede virüse rastlanmadığı öğrenildi. Yapım şirketinin diğer oyuncularda virüs çıkmamasına rağmen çekimlere 1 hafta ara verdiği ve yeni bölümlerin çekilmesine kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.

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