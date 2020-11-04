04.11.2020 - 12:15 |
Korona virüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu
Korona virüse yakalanan Irmak Ünal'dan güzel haber geldi. Cihan Ünal'ın oyuncu kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Bir süredir evde tedavi gören Irmak Ünal, ateşinin düşmediği için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. 43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Ünal, "İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü. Doktorlarım, hemşirelerim ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
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