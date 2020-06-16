‘KORONADA ÇALIŞMAZDIM’

Gökçe Bahadır, korona döneminde her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu söyledi. Dizi çekimleri için setlerin erken başladığını belirten oyuncu, “Hiçbir şey bitmiş değil. Tamamen kontrol altına alındıktan sonra setlerin başlamasını uygun buluyorum. Bir şey söylemenin mümkün olmadığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte çalışmayı istemezdim” dedi.

Uzun zaman sonra hayata karıştığını ve Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına harfiyen uyduğunu anlatan oyuncu, “Yeni iş görüşmeleri yapıyorum ama daha netleşen bir proje yok. ‘İzmir’in Kızları’ müzikali devam edecek. Eğer her şey yolunda giderse, ağustos ayında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda oynama gibi bir durumumuz var” diye konuştu.