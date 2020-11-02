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02.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Koronavirüs baskını

Feryal-Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece ailesinin Bebek’teki yalısında Cadılar Bayramı partisi verdi.

Koronavirüs baskını
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Feryal-Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece ailesinin Bebek’teki yalısında Cadılar Bayramı partisi verdi. Koronavirüs olmasına rağmen verilen organizasyonda maske takılmayıp, sosyal mesafeye uyulmadığı öğrenildi. İlerleyen dakikalarda polisler yalıya giderek, içeride olan yaklaşık 270 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiye katılanlar ise kapıda bekleyen gazetecileri görüp, yüzlerini saklamaya çalıştı. 

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