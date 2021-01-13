13.01.2021 - 11:53 |
Koronavirüse yakalanan Songül Öden'den haber var!
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'in durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama oyuncunun menajerinden geldi.
Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden'in durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.
Habertürk'ün haberine göre; sevenlerini korkutan bu iddia sonrasında 41 yaşındaki oyuncunun menajeri haberlerde gerçeklik payı olmadığını söyledi. Öden'in tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi.