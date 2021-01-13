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13.01.2021 - 11:53 |

Koronavirüse yakalanan Songül Öden'den haber var!

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'in durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama oyuncunun menajerinden geldi.

Koronavirüse yakalanan Songül Öden'den haber var!
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Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden'in durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Habertürk'ün haberine göre; sevenlerini korkutan bu iddia sonrasında 41 yaşındaki oyuncunun menajeri haberlerde gerçeklik payı olmadığını söyledi. Öden'in tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi.

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