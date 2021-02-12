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12.02.2021 - 07:00 |

KORONAVİRÜSÜ ŞAKA SANMIŞ!

ABD’li müzisyen will.i.am, Covid-19 salgınını başlarda şaka zannettiğini söyleyerek, sevenlerini şoke etti

KORONAVİRÜSÜ ŞAKA SANMIŞ!
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will.i.am, dünyayı saran koronavirüs salgınının başlarda kötü bir şaka olduğunu sandığını itiraf etti. ABD’li şarkıcı, çevresindekilerin hastalanıp, yaşamını yitirmesi üzerine durumun ciddiyetini kavradığını açıkladı. “Gezegenimizin üzerinde dev bir kara bulut var” diyen will.i.am, büyükannesini de Covid-19 nedeniyle kaybettiğini söyledi. Pandemi sonrası dünyanın nasıl bir hal alacağını merak ettiğini belirten yapımcı, şu ifadeleri kullandı: “Umut ve dua ediyorum, sağlıklı yaşam konusunda biraz daha bilinçleneceğiz. Düzgün beslenip, spor yapacağız. Kendimize vakit ayıracağız. Çünkü benim tanıdıklarım içinde ölenlerin hepsinin bir kronik rahatsızlığı vardı.”

Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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