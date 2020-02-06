06.02.2020 - 07:00 | | BEHÇET DALMAZ-DHA
Korona’ya dikkat şarkısı
Aydın Aydın, Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsine dikkat çekmek için ‘Korona Var Öpme’ şarkısına üç dilde klip çekti.
Aydın Aydın, Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsine dikkat çekmek için ‘Korona Var Öpme’ şarkısına üç dilde klip çekti. Hakkari’nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan türkücü, köylülerle okuduğu eserin klibinde, kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.