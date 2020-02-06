Korona’ya dikkat şarkısı

Aydın Aydın, Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsine dikkat çekmek için ‘Korona Var Öpme’ şarkısına üç dilde klip çekti. Hakkari’nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan türkücü, köylülerle okuduğu eserin klibinde, kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.