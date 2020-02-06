MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Korona’ya dikkat şarkısı
06.02.2020 - 07:00 | | BEHÇET DALMAZ-DHA

Korona’ya dikkat şarkısı

Aydın Aydın, Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsine dikkat çekmek için ‘Korona Var Öpme’ şarkısına üç dilde klip çekti.

Korona’ya dikkat şarkısı

Aydın Aydın, Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsine dikkat çekmek için ‘Korona Var Öpme’ şarkısına üç dilde klip çekti. Hakkari’nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan türkücü, köylülerle okuduğu eserin klibinde, kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü. 

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanları dinliyor

Uzmanları dinliyor

Bade İşçil ve oğlu kış günü dondurma yedi

Bade İşçil ve oğlu kış günü dondurma yedi

Eczacıbaşı’nın objektifinden

Eczacıbaşı’nın objektifinden

Hazar Ergüçlü: Ayrım yapmıyorum

Hazar Ergüçlü: Ayrım yapmıyorum

Sıradaki Haber