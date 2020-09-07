‘Kraliçe değil Deniz Seki’yim’

Deniz Seki, Yalova’daki Terma City Otel’de sahne aldı. Günlüğü 15 bin dolar’lık (112 bin TL) kral dairesinde konaklayan şarkıcı, “Kendinizi kraliçe gibi mi hissediyorsunuz?” sorusuna, “Siz nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim. Son derece mütevazıyım. Hatta bir odadan diğerine geçerken çekiniyorum” yanıtını verdi.

Son dönemde diyetisyen Şeyda Coşkun’la çalıştığını belirten Seki, “Her geçen gün daha da kilo veriyoruz. Sağlıklı yaşama doğru yürüyoruz. Kostümüm Tolga Çam imzalı... Daha iki gün önce prova yaptık. Bugün giydim, yine hafif bollaşmış. Günden güne vücut şekle giriyor. Yemek paketlerimle geziyorum, daha ne yapayım?” şeklinde konuştu.