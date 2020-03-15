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15.03.2020 - 13:30 |

Kraliçe Elizabeth corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı’nı terk etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü İngiltere'de de etkisini gösterdi. Şimdiye kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de corona paniği artınca 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth de çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'nı terk etti.

Kraliçe Elizabeth corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı’nı terk etti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs son olarak Avrupa'ya sıçradı. Corona virüsünden kötü etkilenen İngiltere'de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı. Ölümlerin de kısa sürede artmasının ardından  Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusu yaşadı.

Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı’nı terk etti.

KARANTİNA ALTINDALAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı.

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